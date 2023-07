Dai bambini agli anziani, un’estate ricca di letture - Il programma

È entrato nel vivo «La cura dei libri», progetto a cura dell’associazione «Il Cerchio di Gesso» che promuove in città la lettura ad ogni età. Sarà un’estate ricca di appuntamenti e di attività che coinvolgeranno i cittadini e le cittadine su più fronti.

L’obiettivo è la promozione alla lettura con una modalità collettiva: si vogliono avvicinare alla lettura persone di varie età, abilità e culture che non sceglierebbero i libri come strumento per stare insieme divertendosi e per fare questo si apriranno i Cte, Centro per tutte le età, al fine di renderli sempre più luoghi di incontro socioculturale. Fulcro del progetto è la persona, protagonista attiva sia come volontario messaggero di libri, sia come cittadino che ascolta, rilegge, condivide con la partecipazione attiva degli anziani con persone di altre età e cultura, in collaborazione con le realtà dei quartieri. Il tutto valorizzando il patrimonio letterario delle biblioteche, bene comune della cittadinanza.

Il programma

Per questo motivo dal 30 maggio al Cte di San Colombano è stato avviato (e si è ora concluso con successo) «La storia siamo noi», corso di scrittura autobiografica a cura di Stefano Taglietti che ha visto il tutto esaurito e che sarà replicato con il prossimo anno.

In svolgimento anche «Un anno per leggere - Bergamo book challenge Junior», concorso per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni a cui sono proposte due liste di titoli di libri differenziati per la categoria «Mini Junior» (11-14 anni) e la categoria «Junior» (15-17 anni), da leggere e recensire in collaborazione con varie librerie del territorio.

Sempre da luglio sono in programma «Attorno ai libri», brevi momenti letterari con narrazioni e letture ad alta voce a cura de «Il Circolo dei narratori» in vari Cte cittadini. Gli incontri per adulti sono partiti l’1 luglio: il 17 e il 24 luglio il programma farà tappa alle 11,30 al Cte Celadina; il 10 e il 24 agosto alle 19 nel Cte Villaggio Sposi.

Ancora a luglio c’è «Libri e Gioco»: narrazioni e letture ad alta voce che permetteranno ai bambini coinvolti di costruire nel contempo dei giocattoli e condividere una bella merenda. Gli appuntamenti, a cura de «Il Circolo dei narratori» e dell’associazione Cem Mondialità, si svolgeranno oggi alle 17 al Cte Carnovali con narrazioni e merenda, domani alle 15 al Cte Longuelo, mercoledì e il 21 luglio alle 15 al Cte Celadina.

Parte attiva dei progetti de «Il Cerchio di Gesso» è «Il Circolo di narratori» che, già nel periodo più drammatico della pandemia, ha avviato iniziative di narrazione e lettura ad alta voce nella città anche in luoghi esterni alla biblioteca e ha verificato l’attrazione che la lettura suscita in tante persone differenti che non hanno mai frequentato le biblioteche e che hanno poca abitudine alla lettura. E proprio l’esperienza Covid ha dato significati a ciò che succede dentro e fuori di noi proprio tramite la lettura.

Camillo Carboni, presidente dell’associazione, così descrive la filosofia che guida le attività: «Le iniziative che si propongono nei Cte cittadini si intrecciano con altri progetti che la nostra associazione ha in campo con il Comune di Bergamo, come “Il Circolo dei narratori” e “La Compagnia dei Racconti #BG”, coinvolgendo così soggetti molto diversi tra loro, ma uniti nel desiderio di superare le solitudini e di vivere comunitariamente questo periodo così difficile, grazie alle letterature. Abbiamo trovato grande alleanza nell’assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina che sostiene le nostre attività, condividendo quanto valorizzino alcuni elementi chiave su cui si stia lavorando da tempo e che abbiamo fortemente a cuore attorno alla cura sociale attraverso la cultura».

Nadia Savoldelli, ideatrice del progetto, descrive quanto svolto come «un percorso fruttuoso di progettazione collettiva con i responsabili dei Cte cittadini che, con entusiasmo e coraggio, hanno intrapreso con noi una complessa strada che intende attivare azioni nuove e un po’ provocatorie, ma che già vediamo dare esiti di consenso da parte delle persone anziane che frequentano questi luoghi pubblici. Così si sta svolgendo il primo passo che è quello di creare un clima di accoglienza e disponibilità reciproca e già alcuni Cte hanno ben intrapreso questa direzione comune».