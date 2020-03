Davide Locatelli, parole e musica:

«Messaggio per la mia amata Bergamo» «Cara Bergamo, ricorda che anche questo passerà. E presto ci riabbracceremo davanti a un bicchiere di vino e alla nostra polenta, come ci hanno insegnato i nostri nonni».

Il musicista bergamasco pubblica il suo messaggio per Bergamo e lo fa con la musica di Experience, una musica che coinvolge ed emoziona scritta quattro anni fa e ora riproposta con un video che dedica a Bergamo e con il quale il musicista abbraccia la sua terra.

«L’idea di questo video nasce da me e dal regista Neri Quagli - spiega Davide -. Abbiamo voluto unire le nostri arti: musica e cinema, per creare uno spot sulla città che mi ha visto crescere. Ci abbiamo lavorato giorno e notte per diversi giorni e credo che solo con un vero amico potevo realizzare un video così sincero rivolto alla mia Bergamo».

«Experience è la colonna sonora di questo video, un pezzo che scrissi 4 anni fa cercando di immedesimarmi nel dolore delle persone coinvolte nel terremoto di Amatrice. In questi 4 anni sono cresciuto e il pezzo insieme a me è maturato. Ho deciso di rilasciarlo qualche settimana fa».

Il messaggio è uno solo: «Voglio comunicare la speranza che presto tutto sarà finito. Io, personalmente, cerco di dar forza alle persone più deboli a me vicine. Se rispettiamo tutti le normative ne usciremo presto e torneremo alla nostra vita, che d’ora in poi sapremo apprezzare con un volto diverso».

