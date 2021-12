Donizetti Christmas day, sabato concerto organistico con Paolo Bottini in Sant’Anna Un evento che nasce dalla collaborazione tra il Festival organistico internazionale «Città di Bergamo» e la Fondazione Teatro Donizetti.

Sono ormai 15 anni che il Festival organistico internazionale «Città di Bergamo» collabora con la Fondazione Teatro Donizetti nel promuovere concerti organistici inerenti il melodramma italiano, alla cui estetica tanti degli organi ottocenteschi lombardi sono ispirati. Quest’anno, in occasione del Donizetti Christmas Day (4 dicembre), alle 16,30 è previsto un concerto di Paolo Bottini sull’organo Serassi n.640 del 1856 custodito nella chiesa di Sant’Anna di Borgo Palazzo.

Il programma ruota intorno alla figura di Gaetano Donizetti ed è di alto valore musicologico presentando alcune vere e proprie chicche come la «Sinfonia ad uso di Adelson Piacezzi», recentemente trascritta per organo da Paolo Bottini ed eseguita in prima esecuzione assoluta, ed un altrettanto rara «Pastorale».

L’ingresso è libero, green pass obbligatorio. Per informazioni: www.organfestival.bg.it.

Ecco il programma:

Chiesa di Sant’Anna

Sabato, 4 dicembre 2021 ore 16,30

Organista: Paolo Bottini

DONIZETTI all’ORGANO

Gaetano Donizetti

(Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848)

- Fuga in do maggiore a 5 voci

- Sinfonia per Piano Forte ad uso di Adelson Piacezzi (1815)

Amilcare Ponchielli

(Paderno Fasolaro, CR, 31 agosto 1834 - Milano, 16 gennaio 1886)

- Duettino dalla cantata “A G. Donizetti”

(prima esecuzione: Bergamo, Teatro Riccardi, 13 settembre 1875)

- Sinfonia ‘metà per Organo e metà per Pianoforte’

Vincenzo Antonio Petrali

(Crema, 22 gennaio 1830 – Bergamo, 24 novembre 1889)

Tre sonate per il Vespero

-n. 1 in do maggiore (Allegretto)

-n. 2 in fa minore (Poco Allegro)

-n. 3 in la maggiore (Lento – Allegro vivo)

Gaetano Donizetti

(Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848)

- Pastorale per organo

- Grande Offertorio ‘per Organo o Piano Forte’

Paolo Bottini

E’ nato a Cremona, città di illustri compositori quali Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula e Amilcare Ponchielli. Diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dal 1986 è responsabile della tutela e della valorizzazione dell’organo Lingiardi (1865) di Croce Santo Spirito, presso Cremona. Dal 2015 svolge, altresì, servizio liturgico a Piacenza, alla consolle dell’organo Serassi (1825) di Santa Maria di Campagna, reso famoso da Padre Davide da Bergamo, il più grande organista del Risorgimento, che lo volle e suonò regolarmente. Organista liturgico per vocazione, nel corso del biennio 2012-13 ha prestato servizio quale organista supplente al petit Cavaillé-Coll della chiesa della Trinità a Parigi, ove fu titolare il grandissimo Olivier Messiaen. Sempre a Parigi, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di organista liturgico rilasciato dalla diocesi. Concertista sin dal 1997, è particolarmente attento nella ricerca di programmi originali nonché nella valorizzazione delle qualità orchestrali degli organi. Tra gli inviti ricevuti, spiccano quelli prestigiosi al Festival di Magadino (Svizzera) e alle Auditions d’Orgue a Notre-Dame di Parigi. Ha al suo attivo diversi c.d., alcuni monografici (Verdi, Ponchielli, Petrali, Debussy, Busoni, Valeri e Pescetti). È stato segretario della «Associazione Italiana Organisti di Chiesa» dal 1998 al 2011. È inoltre biografo di Federico Caudana (1878-1963), organista e maestro di cappella del Duomo di Cremona, del quale ha pure curato il catalogo completo delle opere. Per un ventennio è stato membro della Commissione per la Musica Sacra della Diocesi di Fidenza e fin dal 1991 è richiesto quale supplente all’organo «Mascioni» (1984) della Cattedrale di Cremona. Per informazioni: www.paolobottini.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA