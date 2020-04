Donizetti? Te lo raccontiamo al telefono

Micheli chiama gli abbonati di persona Il direttore artistico del Festival Francesco Micheli, il direttore musicale Riccardo Frizza e il direttore scientifico Paolo Fabbri chiamano gli abbonati «in astinenza» da musica dal vivo.

In questo periodo di quarantena, convinto sostenitore di #iorestoacasa, il festival Donizetti Opera desidera non lasciare soli gli abbonati, per essere tutti #unitimadistanti.

Considerato il protrarsi del periodo individuato dal DCPM, nasce “Pronto, Gaetano?”: da giovedì 2 aprile sarà possibile conversare al telefono con il direttore artistico del Festival Francesco Micheli, il direttore musicale Riccardo Frizza e il direttore scientifico Paolo Fabbri; per farlo basterà chiamare al numero 035 0668692 e lasciare i propri recapiti alla segreteria telefonica per poter essere richiamati.

Un’iniziativa spontanea e carica di affetto che, nel rispetto del lutto che affligge la collettività, il festival Donizetti Opera sente importante per una città tanto colpita dalla pandemia come Bergamo. Mentre le Istituzioni governative stanno dispiegando tutti gli sforzi possibili per la salute, le Istituzioni culturali hanno il dovere di sostenere il morale e di aiutare le persone a guardare avanti, soprattutto in un territorio che sta vivendo un inatteso dramma collettivo.

La disponibilità di Francesco Micheli, Riccardo Frizza e Paolo Fabbri al dialogo telefonico con chi per ora è costretto a rimanere a casa per ridurre l’ascesa dei contagi, desidera essere un modo diverso per trascorrere il tempo in casa pensando alle proprie passioni, alla musica di Donizetti in questo caso, alle edizioni passate del festival e soprattutto a quella che verrà nei prossimi mesi, alla riapertura del Teatro Donizetti che ci auguriamo possa avvenire presto, divenendo la festa della rinascita bergamasca.

Inoltre venerdì 3 aprile, alle ore 20.30 circa, Francesco Micheli sarà ospite della trasmissione di RAI Radio3 “Radio3 Suite” intervistato da Oreste Bossini sul periodo di quarantena che stanno vivendo gli artisti in Italia. Gli ascoltatori potranno intervenire scrivendo un messaggio alla redazione durante l’intervista via sms o wapp al numero +39 3355634296.

