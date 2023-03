Donne tra famiglia, lavoro e società: «Inedite» porta in scena le nuove voci

È bene precisarlo subito. Mercoledì 8 marzo al Serassi non andrà in scena una comune «Festa della Donna». Ci saranno più di 25 donne sul palcoscenico, a cui si aggiungono una regista e una drammaturga, con un punto fermo: celebrare la «Giornata internazionale dei diritti della donna» con una serata ricca di leggerezza, ma anche di approfondimento e di consapevolezza, per testare la temperatura dei diritti e dell’emancipazione delle donne.

«Inedite. Parole che cercano spazio» è il titolo dello spettacolo ideato e messo in scena da Eppen, la rivista online dedicata alla cultura e agli eventi de «L’Eco di Bergamo», che aprirà il sipario per far ascoltare la voce fresca delle generazioni «post-angeliche» con la regia dell’autrice Chiara Donizelli, e la drammaturgia di Carmen Pellegrinelli. «Una serata che intende svelare proprio quella voce nascosta che risulta spesso comodo far tacere - racconta Daniela Taiocchi, direttrice di Eppen -, altrimenti si aprono mille fronti contro i pregiudizi che di volta in volta emergono».

La drammaturgia è stata costruita cucendo insieme i testi scritti da donne che lavorano a diverso titolo all’interno del gruppo Sesaab e che dal palcoscenico del Serassi racconteranno e faranno sentire la loro voce, affinché ogni spettatore la possa tradurre nel linguaggio dei mille lavori nei quali ciascuna è impegnata. «Parleremo dunque di lavoro e di come la liberazione che ha portato con sé ci ha rese persone diverse - aggiungono dal team di Eppen -. Più consapevoli e libere nella professione, ma anche all’interno della nostra famiglia. Senza l’ossessione di dover rispondere ad un cliché, un po’ demodé, di «angelo del focolare». Ci sono da una parte i sogni, che continuano a nutrire il nostro mestiere, e là dove c’è un semplice articolo per noi è molto di più: sentiamo la responsabilità di aumentare il voltaggio dell’illuminazione sulle nostre realtà, per noi la penna è potere, è un valore aggiunto del mestiere in cui ci ogni giorno ci mettiamo noi stesse».