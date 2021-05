Ecco chi fa grande il teatro, si gira una mini serie sui lavoratori del Donizetti - Video «Luoghi e persone per un nuovo inizio», è il titolo del progetto realizzato dalla Fondazione Donizetti che mette in luce il lavoro spesso sotterraneo e nascosto di decine di professionisti che gravitano dietro le quinte del teatro.

Quando le luci del palco si accendono e il sipario si apre il pubblico non li vede, ma senza di loro nessuno spettacolo potrebbe andare in scena. Sono decine le figure professionali che lavorano dietro alle quinte: tecnici, parrucchieri, truccatori, maschere ma anche personale amministrativo. Indispensabili ma invisibili.

La Fondazione Donizetti ha deciso che era maturo il tempo di valorizzarli e farli conoscere anche al grande pubblico, registrando alcuni video in cui, per la prima volta, hanno potuto mostrarsi e raccontarsi in prima persona.

«Luoghi e persone per un nuovo inizio» è un progetto costituito da una serie di video che verranno diffusi sui social e che resteranno nell’archivio di memoria del teatro Donizetti in cui sarà possibile vedere da vicino le vite e le storie di chi come Adriana, per esempio , è parrucchiera del teatro da ben 45 anni.

Guarda il video Tic Tac ha realizzato durante la registrazione dei video con l’intervista a Maria Grazia Panigada direttrice artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi e ideatrice del progetto.

Interni del Teatro Donizetti restaurato

