Ex Diurno, giovedì sera debutto «in bellezza» con Miss Italia

LA SERATA. I lavori al nuovo Balzer Globe sono in dirittura d’arrivo e si preannuncia già un autunno ricco di eventi. Il palinsesto verrà curato anche da Giacomo Poretti del famoso trio «Aldo, Giovanni e Giacomo», che porterà i suoi suggerimenti per il lancio del locale.

In attesa di espletare tutte le pratiche e le burocrazie, giovedì sera è prevista la prima apertura al pubblico dell’ex Diurno di piazza Dante, che si presenta ufficialmente in abito di gala per accogliere le finali regionali di Miss Italia. Le aspiranti reginette si ritroveranno proprio nei nuovi spazi del Balzer Globe, dove fervono già i preparativi per allestire i camerini che accoglieranno le ragazze. La sfilata prevede la salita verso il Quadriportico e il rientro all’ex Diurno caratterizzato dalla nuova scalinata che rappresenta l’accesso e la caratteristica principale del locale.

Nel quartier generale di Balzer sono ore frenetiche, con decine di operai e maestranze impegnati per ultimare i dettagli, da un’ultima lucidatura dei marmi alla prova degli impianti tecnologici, dall’audio ai rifornimenti di cibo e bevande.

Mentre due giovani ragazze festeggeranno l’accesso diretto alle pre-finali nazionali con il titolo di Miss Bergamo Brescia Capitale della Cultura e Miss Framesi - fra le partecipanti ci sono anche Paola Bahiti di Gandino (che abita in provincia di Milano), Valeria Corna di Presezzo, Elisabetta Delcarro di Lurano, Laura Fratantoni, origine bergamasche e residente a Lodi, e Rachele Gelpi di Bonate Sopra -, l’ex Diurno potrà celebrare ufficialmente la prima vera apertura dopo gli eventi privati che hanno visti protagonisti Confindustria, un paio di Rotary e concerti riservati.

La capienza massima del locale è stabilita in 450 posti, che si possono raggiungere in occasione di eventi in piedi, mentre il locale è stato pensato con una sala centrale abbellita da salottini che possono accogliere un centinaio di persone, a cui se ne aggiungono altrettante nella parte dedicata alla ristorazione, che è in via di ultimazione.

Una trentina di imprese ha portato avanti il progetto senza sosta e, al di là degli spazi visibili al pubblico, il cuore del Balzer Globe ha un’importante dotazione tecnologica e impiantistica. Il progetto ha previsto il rifacimento completo dei bagni e delle cucine, attrezzate con un forno che permette di affiancare l’offerta di pizze ai piatti in carta, che si possono abbinare ai vini custoditi in cantina o ad una selezione di birre artigianali.

«Devo ammettere che c’è una particolare emozione – fa presente Patrizio Locatelli, che con la società S-Link Srl gestisce il Balzer -. Stiamo ultimando gli ultimi particolari e notiamo una certa curiosità tra i cittadini, molti dei quali ricordano i momenti trascorsi all’ex Diurno tra una giocata a biliardo e un drink in compagnia. In molti si sono dimenticati di come era ridotta piazza Dante solo qualche anno fa – prosegue Locatelli –. L’auspicio è che sia da qui in avanti uno spazio vivo e vissuto, in modo da valorizzare il centro, una vera cartolina non solo per i bergamaschi, ma anche per tutti i turisti che visitano la città».

Nei prossimi giorni si concluderà anche l’iter burocratico per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, dal nulla osta dei vigili del fuoco alla commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo.

Autunno ricco di eventi