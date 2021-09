Ex voto in mostra all’Oratorio di San Lupo: c’è quello di Yves Klein ma potete portare anche i vostri La Fondazione Bernareggi ha allestito una mostra che si completerà solo nel giorno della chiusura, il 26 settembre, perchè chiunque, nel frattempo, potrà contribuire all’allestimento portando ed esponendo il suo ex-voto personale.

«Ex voto. Segni di memoria dopo la tempesta» è il titolo scelto dalla Fondazione Adriano Bernareggi per la mostra allestita nei suggestivi ambienti dell’ex Oratorio di San Lupo (via San Tomaso, 7, Bergamo).

Nell’esposizione curata da don Giuliano Zanchi e Laura Vavassori Bisutti ci sono gli ex voto metallici realizzati a sbalzo e le tavolette votive della collezione Bernareggi e un ex voto d’autore quello di l’ospite d’onore è l’ex voto che l’artista Yves Klein (Nizza, 1928 – Parigi, 1962) donò, in segno di riconoscenza, al santuario di Santa Rita da Cascia nel 1961, ed esposto per la prima volta nella nostra città.

Ma non solo, la mostra si comporrà giorno dopo giorno con gli ex voto di chiunque lo desideri. L’idea, infatti, è quella di riempire alcune pareti lasciate volutamente vuote con le «opere» dei cittadini e dei visitatori che potranno portare il loro ex-voto ed esporlo.

Per realizzarlo vengono fornite delle bustine di plastica richiudibili di formato 12x18 cm nelle quali si potrà mettere «un oggetto, un disegno, una fotografia, uno scritto, una composizione di più elementi, qualcosa che costituisca il proprio «Segno di memoria» da condividere e unire a questa esposizione collettiva. Questa occasione vorrebbe diventare anche un ringraziamento collettivo a chi in questi mesi ha soccorso, curato, servito».

Chi desiderasse partecipare può ritirare la busta di plastica alla biglietteria del Museo e Tesoro della Cattedrale, in Piazza Duomo, negli orari di apertura: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Le buste sono a disposizione anche presso alcune chiese della città e della provincia e sono disponibili presso la sede della Mostra.

Oratorio di San Lupo dal 25.08 al 26.09.2021

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00

