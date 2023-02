Festival, maratona di canzoni per la terza serata. Maneskin super ospiti. Vota la tua preferita con il sondaggio de «L’Eco» - Segui la diretta web

Il Festival di Sanremo entra nel vivo con la terza serata di giovedì 9 febbraio al via alle 20.45 : Amadeus può contare su ascolti da record: 10 milioni 757 mila spettatori con il 62.4% di share anche nella seconda serata. Ancora una volta il presentatore supera i suoi precedenti record: nel 2022 gli ascolti della seconda serata del festival di Amadeus avevano fatto segnare in media 11 milioni 320 mila spettatori pari al 55.8% di share.

Nonostante il ritmo serrato della gara, anche per la terza serata del Festival sono previsti degli ospiti: grande attesa per i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 e reduci da un anno di grandi successi internazionali. Ci sarà spazio anche per Peppino Di Capri, che celebrerà all’Ariston la sua lunghissima carriera. Toccherà infine a Sangiovanni, che canterà con Morandi «Fatti mandare dalla mamma». Sul Suzuki Stage in piazza Colombo si esibirà Annalisa, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda sarà la volta di Gué.