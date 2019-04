Fiera dei librai, il 20 aprile si parte

Ecco gli appuntamenti da non perdere Si tratta della 60° edizione del tradizionale appuntamento con la fiera dei librai più antica d’Italia, organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (Sil) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi.

Maurizio de Giovanni, Jhumpa Lahiri, Silvio Soldini, Massimo Cacciari, Vittorio Sgarbi, Carlo Sini, Filippo Solibello, Omar Pedrini, Gianvito Martino, Mimmo Gangemi, Carmine Abate, Eraldo Affinati, Fabio Calenda, Luca Perri, Diego Passoni, Antonella Boralevi, Alberto Schiavone, Adrian Bravi, Lucrezia Lerro, Loredana Lipperini, Maria Attanasio, Alberto Pellai, The Pozzolis Family. Sono i principali autori ospiti della Fiera dei Librai, dal 20 aprile al 5 maggio sul Sentierone.

Sedici giorni di manifestazione nello storico Centro Piacentiniano di Bergamo, il Sentierone: l’elegante via di passeggio nel cuore della città che si trasforma in una grande libreria, dove è possibile trovare un’ampia offerta di titoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi e partecipare ai numerosi incontri con gli autori.

«Una manifestazione di successo per la quale dobbiamo sicuramente riconoscere e ringraziare le librerie indipendenti che, nel tempo, hanno saputo fare squadra e con rinnovato sforzo organizzativo affrontare le trasformazioni del mercato e consentire alla Fiera dei Librai di offrire un evento sempre attuale, di grande portata culturale e simbolo di legame con il territorio. Il sostegno delle istituzioni e degli sponsor privati dimostra come la manifestazione sia apprezzata e motivo di orgoglio per l’intera comunità» spiegano da Confesercenti. Un’edizione celebrativa dei sessanta anni di passaggio di testimone tra i librai indipendenti di Bergamo, oggi rappresentati da Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, che ad ogni edizione riconfermano al pubblico bergamasco un’occasione unica per scoprire il mondo del libro nelle sue espressioni più vitali, spaziando dai fenomeni editoriali di tendenza alle numerose realtà «minori», solo nei numeri.

Una manifestazione che celebra il libro, ma anche chi lo scrive e chi lo legge, e chi viaggiando oltre i confini dell’immaginazione approda, perché no, in Nuovi Mondi ancora da scoprire, inventare, conoscere. Mondi svelati e raccontati da prospettive nuove. Mondi nuovi che esistono ma non si conoscono come quelli illustrati nell’immagine della sessantesima edizione dove esplorare dal punto divista spaziale qualcosa di molto terrestre o immaginare paesaggi mai visti, inaspettati e sorprendenti.

Antonio Terzi, Cartolibreria Nani e Presidente di Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi spiega: «Puntuale come ormai da 60 edizioni torniamo sul Sentierone con la tradizionale proposta curata dalle librerie indipendenti della città e della provincia. Una formula ormai consolidata che come ogni anno riproponiamo alla città, accompagnandola con una interminabile serie di presentazioni e laboratori, con particolare attenzione alle famiglie».



INCONTRI CON GLI AUTORI

Un programma vivace - 116 incontri con gli autori - che propone le nuove uscite del panorama editoriale nazionale e ospitando numerosi scrittori, «Big» delle classifiche letterarie, nuovi talenti e numerose storie del territorio.

Tra i tanti: Maurizio de Giovanni Le parole di Sara Rizzoli 2019 (20 aprile – 17.00 Spazio Incontri); Gianvito Martino e Marco Pivato Usare il cervello. Ciò che la scienza può insegnare alla politica La nave di Teseo 2018 (20 aprile – 18.30 Spazio Incontri); Filippo Solibello Spam. Stop plastica a mare. 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica Mondadori 2019 (22 aprile - 17.00 Spazio Incontri); Omar Pedrini Angelo Ribelle La Nave di Teseo 2018 (22 aprile - 18.30 Spazio Incontri); Michele Mezza Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto Donzelli 2018 (24 aprile - 17.30 Spazio Incontri); Mimmo Gangemi Marzo per gli agnelli Piemme 2019 (24 aprile - 18.30 Spazio Incontri); Vittorio Sgarbi Il Novecento. Vol II Da Lucio Fontana a Piero Guccione La nave di Teseo 2019 (24 aprile - 20.30 Spazio Incontri); Eraldo Affinati Via dalla pazza classe. Educare per vivere Mondadori 2019 (25 aprile - 16.00 Spazio Incontri); Alberto Schiavone Dolcissima abitudine Guanda 2019 (25 aprile - 16.30 Sala Lettura); Lucrezia Lerro L’estate delle ragazze La Nave di Teseo 2018 (25 aprile - 17.30 Sala Lettura); Francesca Ghirardelli e Maxima Lava Solaiman Solo la luna ci ha visti passare Mondadori 2016 (26 aprile - 16.30 Spazio Incontri); Maria Attanasio La ragazza di Marsiglia Sellerio 2018 (26 aprile - 18.00 Spazio Incontri); Luca Perri Astrobufale - Tutto ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio Rizzoli 2018 (26 aprile - 20.30 Spazio Incontri); Adrián N. Bravi L’idioma di Casilda Moreira Exòrma 2019 (27 aprile - 16.00 Spazio Incontri); Loredana Lipperini Magia nera Bompiani 2019 (27 aprile - 17.00 Spazio Incontri); Antonio Prete Torre saracena. Viaggio sentimentale nel Salento Manni 2018 (28 aprile - 17.30 Spazio Incontri); Marcostefano Gallo La fragilità dei palindromi Ferrari Editore 2018 (28 aprile - 17.30 Sala Lettura); Carlo Sini Il gioco della verità. Semiotica ed ermeneutica Jaca Book 2019 (29 aprile - 18.30 Spazio Incontri); Massimo Cacciari La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo Einaudi 2019 (30 aprile - 17.30 Spazio Incontri); Alberto Pellai Da uomo a padre Mondadori 2019 (1 maggio - 16.00 Spazio Incontri); Emma D’Aquino Ancora un giro di chiave. Nino Marano. Una vita fra le sbarre Baldini&Castoldi 2019 (1 maggio - 17.30 Spazio Incontri); Antonella Boralevi Chiedi alla notte Baldini&Castoldi 2019 (1 maggio - 18.30 Spazio Incontri); The Pozzolis Family L’amore si moltiplica. Tutto quello che ho scoperto nel diventare mamma e che non ti ho mai detto Mondadori 2019 (3 maggio - 18.30 Spazio Incontri); Fabio Calenda I soldi sono tutto Mondadori 2018 (4 maggio - 16.00 Spazio Incontri); Carmine Abate Le rughe del sorriso Mondadori 2018 (4 maggio - 17.00 Spazio Incontri); Giorgio Cosmacini Medici e medicina durante il fascismo Pantarei 2019 (4 maggio – 18.00 Sala Lettura);

In chiusura, un fuori Fiera: l’incontro con Jhumpa Lahiri (6 maggio - 18.00 Aula Magna di Sant’Agostino), organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. La scrittrice statunitense di origine indiana, vincitrice di numerosi premi tra cui il Premio Pulitzer e PEN/Hemingway Award e nominata nel 2012 membro dell’American Academy of Arts and Letters, presenterà al pubblico Racconti italiani (Guanda 2019), una sua personale antologia di scrittori italiani del Novecento.

Le parole scritte, interpretate, filmate o dipinte sono al centro di quattro incontri con autori, registi, artisti e attori: il monologo teatrale Federico. Vita e mistero di GarcÍa Lorca. Un percorso quotidiano attraverso le stanze del poeta e le persone e i luoghi che le popolarono, interpretato dall’attrice María Pilar Pérez Aspa (23 aprile - 20.30 Auditorium).

PROGRAMMA BAMBINI E BAMBINE

Non mancano anche quest’anno gli spazi dedicati alla lettura e attività per i più piccoli, pubblico particolarmente affezionato alla Fiera: 25 proposte di letture animate, giocolerie e tanti laboratori creativi, esperenziali, musicali e manuali, selezionati da Alessia Santambrogio e Giulia Stefanoni, responsabili del programma bambini.

Un programma di alto livello qualitativo che raccoglie e propone ai più piccoli numerose proposte educative e laboratori ideati dai principali musei della città e dalle associazioni del territorio. I laboratori e le letture dello Spazio Bimbi non necessitano di prenotazione e sono gratuiti (ad eccezione del laboratorio C’era una volta…Bergamo in bianco e nero).

Per la prima infanzia i laboratori Oh oh un bubolo bibi! e Badabum! Dov’è la tana di orso? a cura de La Casetta nel Parco, Associazione Giochincorso. Per i bambini dai 6 agli 11 anni il programma è molto ricco e le proposte variano dalle letture animate ispirate al mondo dell’arte e curate dai servizi educativi di Accademia Carrara e GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo; ai laboratori manuali e creativi come Tipografia a caratteri mobili di Sotto Alt(r)a Quota e Un planisfero da mangiare per imparare la storia divertendosi grazie alla collaborazione con i servizi educativi del Museo delle storie di Bergamo, che in occasione della Fiera dedica anche al mondo della scuola il laboratorio C’era una volta…Bergamo in bianco e nero. L’Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota» è presente con il laboratorio Il regno degli alberi.

Non mancano anche le esperienze musicali con i laboratori L’Albero delle orecchie e I segni della musica, realizzate dall’Associazione Ottimo BACH - Scuola di Musica e del Rumore. Tre le serate dedicate ai giochi da tavolo tra cui spicca Aspettando il BerGame: una anticipazione di quello che sarà BerGame2019, la kermesse dedicata ai tornei di giochi da tavolo, esposizioni e convegni a tema, a cura dell’Associazione Ludiverso - La Tana del Goblin Bergamo.

La Fiera è on line sul sito fieradeilibrai.it, sulla pagina Facebook - Fiera dei Librai, Instagram – fieradeilibraibergamo ed è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

