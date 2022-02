Fiorello in Comune a Bergamo: incontra il sindaco Gori e firma il Libro d’Onore Lo showman, alla vigilia del doppio spettacolo che lo vedrà protagonista al Creberg Teatro Bergamo nel weekend, è stato a Palazzo Frizzoni.

Fiorello, alla vigilia del doppio show che lo vedrà protagonista sabato 12 e domenica 13 febbraio al Creberg Teatro, è stato in visita a Palazzo Frizzoni. Lo showman, reduce da Sanremo, ha incontrato il sindaco Giorgio Gori e ha firmato il Libro d’Onore del Comune. Il primo cittadino ha postato su twitter le foto della visita: «Sul Libro d’Onore del Comune di Bergamo da oggi c’è una nuova firma illustre», si legge nel post che accompagna le fotografie. Il Rosario nazionale, reduce da Sanremo, torna a esibirsi nella nostra città dopo cinque anni: sabato e domenica sarà sul palco del Creberg Teatro con «Fiorello presenta Bergamo!». Già avvistato in centro giovedì, venerdì ha fatto tappa nella sede del municipio per la visita al sindaco.

Sul Libro d'Onore del Comune di #Bergamo da oggi c'è una nuova firma illustre. pic.twitter.com/jqGqLfwjdh — Giorgio Gori (@giorgio_gori) February 11, 2022

