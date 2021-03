I duetti per la terza serata a Sanremo

Ospiti i Negramaro, tributo a Lucio Dalla Anche questa sera Amadeus avrà il suo da fare: alternandosi con le vivaci incursioni di Fiorello e di Zlatan Ibrahimovic, affiancato però dalla modella Vittoria Ceretti.

Il Festival di Sanremo sconta ancora un calo di ascolti. La media del 42.1% di share per la seconda serata rappresenta il dato più basso dal 2015, quando il primo festival di Carlo Conti raccolse il 41.67% di share (ma in valori assoluti andò decisamente meglio, con 10 milioni 91 mila spettatori). Nel 2014 andò peggio, invece, al Fazio bis: la seconda serata raccolse in media 7 milioni 711 mila spettatori con il 33.95%. Sanremo perde spettatori anche rispetto alla serata del debutto che ha avuto una media di 8 milioni 363 mila spettatori con il 46.6%. L’anno scorso il primo festival targato Amadeus era riuscito nell’impresa di migliorare di oltre un punto di share gli ascolti della prima serata, passando al 52.2% al 53.3%.

Elodie ha conquistato il pubblico a casa

«I dati sono clamorosi. C’è la concorrenza del calcio, che ieri ha raccolto 4,5 punti di share. Ma soprattutto c’è un momento storico che stiamo vivendo: ci sono persone che non sanno se la sera riescono a mettere il piatto a tavola, la gente è disperata, il Paese è come se vivesse una guerra». Amadeus commenta così, in conferenza stampa, nella mattinata di giovedì 4 marzo, gli ascolti del Festival di Sanremo che ieri ha scontato un calo medio di oltre 10 punti rispetto alla seconda serata dell’anno scorso. «È una situazione anomala. Quando sei arrabbiato non vai alla festa di compleanno». E poi Sanremo è diventato «un evento televisivo, ed è il più forte che ci possa essere, tutto il resto ci è stato tolto». Per questo «è una gioia maggiore fare il 42%: il 52% dell’anno scorso era una cosa bella, inaspettata, che riguardava un momento opposto rispetto a quello che stiamo vivendo» dice. Amadeus ci tiene a ringraziare «la Rai, le prime telefonate stamattina le ho ricevute dall’amministratore delegato, dal direttore generale, dal direttore, dal vicedirettore, è una gioia sapere che il lavoro è apprezzato, sono molto felice e orgoglioso di questo festival, lo dico con grande convinzione. Stiamo facendo tutti un lavoro straordinario, mi auguro che non accada più. Sarebbe stato facilissimo buttare la palla in tribuna».

Sul palco dell’Ariston assieme ad Amadeus e Fiorello troveremo come co-conduttrice la super modella bresciana Vittoria Ceretti. Per questo nuovo appuntamento con il Festival oltre all’ormai immancabile Achille Lauro, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, che torna al Teatro Ariston dopo la pausa dovuta al match del Milan, giocato durante la seconda serata. Tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021 troviamo Sinisa Mihajlovic, che dalle prime indiscrezioni si dovrebbe esibire assieme ad Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic sulle note di “Io Vagabondo” dei Nomadi. Spazio anche all’attrice Monica Guerritore e a Emma Marrone, coinvolte nel terzo quadro rappresentato da Achille Lauro. Tra gli eventi più attesi di tutto il settantunesimo Festival della Canzone Italiana c’è di certo l’arrivo a Sanremo dei Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi si esibirà in apertura di serata con un tributo al grande Lucio Dalla.

Ermal Meta guida la classifica provvisoria dei big in gara

Per la terza serata c’è attesa per le cover interpretate dai campioni in gara. Questa la scaletta ufficiale della terza serata del Festival con i cantanti in ordine alfabetico (l’ordine di uscita ufficiale con anche gli ospiti sarà disponibile soltanto poche ore prima della diretta).

Aprono la serata i Negramaro con “4 marzo 1943” per omaggiare Lucio Dalla

Aiello - “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa - “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

Arisa - “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi

Bugo - “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce e Dimartino - “Povera patria” (Franco Battiato)

Coma_Cose - “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta - “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio feat. Davide Toffolo - Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

Fasma - “La fine” (Nesli) con Nesli

Francesca Michielin e Fedez - Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse - “Fiumi di parole”, “Non amarmi” - Aleandro Baldi e Francesca Alotta)

Francesco Renga - “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci - “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

Gaia - “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza

Ghemon - Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso

Gio Evan - “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior

Irama - “Cyrano” (Francesco Guccini)

La Rappresentante di Lista - “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale - “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

Madame - “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

Malika - “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

Maneskin - “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band - “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band

Noemi - “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa

Orietta Berti - “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random - “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors

Willie Peyote - “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Questa invece è la classifica generale, sulla base del voto della giuria demoscopica chiamata a esprimersi la prima e la seconda serata del Festival per i 26 Big in gara.

1) ERMAL META - Un milione di cose da dirti 2) ANNALISA - Dieci 3) IRAMA - La genesi del tuo colore 4) MALIKA AYANE - Ti piaci così 5) NOEMI - Glicine 6) FASMA - Parlami 7) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ - Chiamami per nome 8) LO STATO SOCIALE - Combat Pop 9) WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (la locura) 10) FRANCESCO RENGA - Quando trovo te 11) ARISA - Potevi fare di più 12) GAIA - Cuore Amaro 13) FULMINACCI - Santa Marinella 14) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare 15) MANESKIN - Zitti e buoni 16) MAX GAZZE’ - Il farmacista 17) COLAPESCE DIMARTINO - Musica leggerissima 18) COMA_COSE - Fiamme negli occhi 19) EXTRALISCIO con Davide Toffolo - Bianca Luce Nera 20) MADAME - Voce 21) GIO EVAN - Arnica 22) ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato 23) RANDOM - Torno a te 24) BUGO - E invece sì 25) GHEMON - Momento perfetto 26) AIELLO - Ora.

