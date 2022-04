«Il Concertozzo» all’Arena Fiera di Bergamo: il 16 luglio sul palco Elio e le Storie Tese

L’evento. Aperte le prevendite per il concerto che vuole festeggiare la fine dell’incubo pandemia, in collaborazione con il Trio Medusa e Cesvi.

Elio e le Storie Tese saliranno eccezionalmente di nuovo insieme sul palco il 16 luglio, all’Arena Fiera di Bergamo, per «Il Concertozzo»: un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento. Aperte le prevendite sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Il ricavato sarà devoluto al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina.

Una festa per festeggiare la fine dell’incubo pandemia in collaborazione con il Trio Medusa. «Sia l’occasione per ritrovare la gioia di stare insieme senza pensare a nient’altro che a divertirsi» dichiarano Elio e le Storie Tese.

Un progetto nato due anni fa

«Esattamente due anni fa, in pieno lockdown, per radio passammo un brano di Elio e le Storie Tese – racconta il Trio Medusa -. Agli ascoltatori regalò un sorriso, a noi un sogno: “Sarebbe bello poter festeggiare la fine di questo incubo con un concerto degli Elii, riuniti eccezionalmente per l’occasione”. Detto fatto! Ora siamo all’atto finale: il 16 luglio, a Bergamo, sarà una festa della mu sica».

«Perché la rinascita passa per la musica. Come la pace. E dove avremo modo di aiutare chi una guerra non l’ha combattuta solo contro il Covid. Pronti a vincere anche questa sfida. Tutti insieme. Gli Elio, Radio Deejay, il Cesvi, il Comune di Bergamo e noi»

«Il Covid circola ancora - dice il sindaco Giorgio Gori - ma grazie ai vaccini siamo tutti più sicuri, finalmente nella condizione di tornare ad assistere ad un concerto. Anzi, ad un Concertozzo! Ringrazio il Trio, gli “Elii” e Friends & Partners per aver onorato la promessa che ci fecero allora. Bergamo è felice di riabbracciarli».

Era la primavera del 2020 quando il Trio Medusa chiamò Elio e le Storie Tese per organizzare un concerto di fine lockdown, una richiesta che il gruppo ha rilanciato aggiungendo la volontà di aiutare subito il mondo della musica. È nata così, insieme a Cesvi, un’asta solidale per raccogliere fondi per le band indipendenti colpite dalla pandemia, nell’attesa di una grande festa da organizzare a Bergamo, una delle città simbolo dell’emergenza Coronavirus. Il progetto #insiemeperlamusica ha raccolto 150.000 euro, devoluti a 46 band emergent i.