«Io desidero», in mostra i sogni di chi vive la fragilità - Foto

«Io desidero» è il titolo della mostra fotografica, promossa da Caritas diocesana nel chiostro di Santa Marta inaugurata giovedì 8 dicembre dal vescovo Francesco Beschi, oltre alle autorità cittadine. «Il tema è quello del desiderio – spiega don Roberto Trussardi, direttore di Caritas – a partire dai sogni degli uomini e delle donne che incontriamo nei nostri servizi. Spesso si pensa che chi vive situazioni di fragilità abbia necessità di soddisfare solo bisogni materiali, come quello del cibo, di un abito, di un letto. È giustissimo. A questo diamo risposta. Ma è pur vero che tutte le persone hanno desideri che ignoriamo, perché non hanno possibilità di essere espressi e di essere soddisfatti. Raccontarli è invece un modo per dare dignità alle persone che quotidianamente incontriamo».