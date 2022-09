La Carrara, un cantiere «aperto»: ecco cosa succederà in attesa della riapertura

Accademia Carrara ha dato avvio ai lavori di rinnovamento degli spazi interni ed esterni del museo, in vista della riapertura del 26 gennaio 2023, nell’anno in cui Bergamo con Brescia sarà Capitale Italiana della Cultura. Un progetto di restyling che, da una riflessione maturata negli scorsi anni sul futuro del museo, sul suo ruolo e sulle opportunità, passa ora alla fase operativa, mettendo in atto il progetto architettonico studiato da Antonio Ravalli e dal suo team.