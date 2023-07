L’estate alla scoperta delle mete imperdibili di città e provincia: Città Alta

I LUOGHI PIU’ BELLI. Niente è muto a Bergamo. Dalla città alla provincia si possono scovare centinaia di luoghi e di atmosfere che ci parlano di bellezza, di storia, di tradizioni e di cultura. L’estate bergamasca sul nostro sito e soprattutto sui nostri social racconterà queste meraviglie, in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. Per riscoprire il nostro territorio. Per metterci nei panni dei turisti. Questa settimana c’è Città Alta.