Masterchef 2022, la vincitrice è Tracy Eboigbodin

A vincere l’undicesima edizione di Masterchef è Tracy Eboigbodin, 28 anni, veronese di origini nigeriane, cameriera da molti anni in un albergo. A sfidarla in semifinale Lia Valetti, trentenne, bancaria di Verona, uscita a un passo dalla finale; il giovanissimo e talentuoso Carmine Gorrasi, Carmain o Carminiello per gli amici di MasterChef, autodidatta, e Christian Passeri, 20 anni, origini piemontesi, studente di ingegneria con la Sindrome di Asperger. A giudicarli Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre cuochi amatoriali hanno avuto due ore e mezza per realizzare un menù completo, ideato da loro. Christian presenta «La mia storia»: carpaccio di cervo come antipasto; ravioli con ripieno liquido al pomodoro; carré d’agnello con ratatouille e tramezzino dolce per concludere. Tracy porta un menù dal titolo «L’abbraccio»: baccalà mantecato; raviolo trasparente di capra; maiale cotto in foglie di banane e mousse a tre strati per dolce.