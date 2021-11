Musica e solidarietà, torna il concerto di Natale: Awa Fall al Creberg Teatro Il 20 dicembre in scena la 15ª edizione del classico concerto di Natale. L’evento è gratuito, offerto alla cittadinanza dalla Proloco di Bergamo. Ad esibirsi sarà Awa Fall, 25enne di origine senegalese cresciuta tra Dalmine e Borgo Palazzo: con la sua band proporrà musiche reggae e pop internazionale. Al termine del concerto sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di «Spazio Autismo» e «Amiche per mano».

Musica e solidarietà. Il 20 dicembre alle 20,45 è in programma, al Creberg Teatro Bergamo, la 15ª edizione del classico concerto di Natale. L’evento è gratuito, offerto alla cittadinanza dalla Proloco di Bergamo. Ad esibirsi sarà Awa Fall, 25enne di origine senegalese, cresciuta tra Dalmine e Borgo Palazzo: con la sua band proporrà musiche reggae e pop internazionale.

Gli spettatori saranno invitati a lasciare un’offerta a sostegno delle associazioni bergamasche «Spazio Autismo» e «Amiche per mano» (un gruppo di donne che hanno in comune l’esperienza del tumore al seno). Il concerto è in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo. I partner che sostengono l’iniziativa sono: Consiglio regionale della Lombardia, Fondazione Asm, Fondazione Polli e Stoppani, Nettuno srl, Fondazione Credito Bergamasco, Avis Bergamo e Zambaiti Parati.

I posti disponibili sono 1500. Prenotazione obbligatoria: [email protected] o +39 335 5734876. «Il Natale torna a illuminare riempendosi di musica: un regalo alla città di Bergamo e un modo per sostenere due associazioni attive sul territorio», ha detto Roberto Gualdi, presidente della Pro Loco di Bergamo. L’ingresso è libero, previa prenotazione dei biglietti.

Il Centro Spazio Autismo nasce nel 2000 e si adopera per migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero: finalizzare lo sviluppo dell’autonomia; promuovere l’orientamento scolastico per l’avvio al lavoro; organizzare attività ludiche durante le vacanze estive; favorire la formazione musicale per la costituzione di un’orchestra sinfonica; sviluppare attività sportive con il supporto di Associazioni del territorio; sostenere la formazione di insegnanti ed educatori. L’Associazione sostiene in particolare la gestione del Centro Spazio Autismo di Bergamo, i progetti per il tempo libero degli adolescenti autistici “Fai con me” e “Spazio Autismo Estate Autonomia”. È formata da genitori di persone con autismo e operatori del centro. Grazie al supporto economico e sociale di questa Associazione, il Centro ha incrementato il suo impegno sul territorio nel corso degli anni. Il Centro Spazio Autismo è un importante progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ed un punto di riferimento per le loro famiglie; inoltre, si configura come centro di formazione per genitori, insegnanti ed educatori.

L’associazione Amiche per mano A.P.S. in collaborazione con la Senologia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, accoglie un gruppo di donne che hanno condiviso l’esperienza del tumore al seno. Nata nel 2016, l’Associazione è senza fini di lucro e si propone di assistere altre donne che si trovino ad affrontare o abbiano vissuto la malattia, prendendole per mano dal momento della diagnosi, durante e dopo il percorso di cura. Organizza e sostiene iniziative e programmi tra cui progetti di estetica oncologica, incontri di supporto e conviviali fra le associate, conferenze sull’alimentazione e l’immagine corporea, sessioni dedicate alla prevenzione presso gli istituti scolastici, corsi di ginnastica posturale e di mantenimento e corsi di Somatic Experiencing on-line durante il periodo Covid. Promuove inoltre eventi benefici destinati alla raccolta fondi in un contesto ludico di condivisione e socializzazione, per aiutare le donne colpite dal tumore a raggiungere un pieno recupero fisico e psicologico, ritrovando la femminilità e la gioia di vivere.

Fiore all’occhiello è la collaborazione attiva con Europa Donna Italia e con Europa Donna Europa nel campo della formazione e dell’advocacy. Per raggiungere i propri obiettivi, l’Associazione si affida all’impegno e alla generosità di chi offre tempo, cuore e risorse per poter continuare ad assistere le donne che lottano contro il cancro. A questo scopo, tra l’altro, continua a mantenere attiva una borsa di studio nell’ambito della ricerca sul cancro al seno, in collaborazione con Humanitas Gavazzeni.

L’artista Awa Fall

Molti critici considerano Awa una delle più belle voci della Reggae/World Music in Europa. A soli 22 anni e dopo aver cantato in tutto il nostro continente con una media di 100 date all’anno (suonando in tutti i Festival più prestigiosi come il Rototom Sunsplash, Overjam, Dub Gathering, Dub Camp ma anche il Bergamo Jazz Festival), l’artista di origini Senegalesi si prepara a conquistare la scena internazionale, allargando l’orizzonte della propria musica. Il reggae e la musica afro restano nel cuore della giovanissima “stella” del reggae, ma il produttore Walter “Bonnot” Buonanno (Assalti Frontali, General Levy, dead prez) ha confezionato a sua misura un disco importante che punta al vero salto di qualità. Le musiche incrociano gli stili e le sonorità della black music a 360 gradi: dall’ hip-hop di Lauryn Hill, alla world music di India Arie, dal gospel/R&B dell’ultima Alicia Keys al soul-pop UK di Adele.

In occasione dell’evento al Palacreberg di Bergamo Awa e la sua band, che annovera tra i componenti alcuni tra i migliori musicisti della scena urban italiana (già con Nina Zilli, Giuliano Palma, Neffa, Reggae National Tickets etc.) hanno allestito uno spettacolo esclusivo riarrangiando alcune delle sue canzoni più conosciute e aggiungendo alla scaletta alcune cover di hit della black music mondiale, accompagnando gli spettatori in un viaggio tra i generi e 50 anni di storia della black music.

I brani proposti

1 Ciò di Cui ho Bisogno - Awa Fall

2 Time is Now - Awa Fall

3 Quando sono con Te - Awa Fall

4 Dentro di Me - Awa Fall

5 Ossou Gallé - Awa Fall

6 The Lion Sleep Tonight - The Tokens

7 I’m not afraid - Etana

8 Everyday is War - Awa Fall & M1 Dead Prez

9 Be the Difference - Awa Fall

10 Baltimore - Nina Simone

11 Valerie- Amy Winehouse

12 Ain’t no mountain high enough - Marvin Gaye

13 My Way - Frank Sinatra

14 A song for you - Donny Hataway

Momento strumentale

15 Hallelujah - Alexandra Bruke

16 Non Insegnate ai Bambini – Giorgio Gaber

17 One Love – Bob Marley

18 Holy is The Lord - Toronto Mass Choir

19 Last Christmas! - Wham!

La band

Antonio Vezzano | Chitarra

Angelo Cattoni | Tastiere

Gianluca Pelosi | Basso

Elisa Fioresi | Cori

Nico Roccamo | Batteria

