Natale, tempo di burattini. A Bergamo spettacoli il 26, 27 e 28 dicembre Con misure di distanziamento e mascherine Ffp2 offerte all’ingresso del teatro Sant’Andrea. Porte aperte anche al museo del burattino in via Tasso.

Le modifiche delle normative anti Cociv-19 non fermano gli spettacoli nel Teatro Sant’Andrea a Bergamo: modalità di accesso invariate tranne le mascherine, che dal 30 dicembre dovranno essere FFP2 per gli over 12 anni.

Il Teatro Sant’Andrea ha una sala molto ampia con 100 posti a sedere distanziati e quindi in totale sicurezza, mentre il Museo del Burattino tramite la prenotazione online ammette non più di dieci persone alla volta.

Questi, dunque, gli ultimi appuntamenti di Burattini a Natale edizione 2021, a cura di Associazione Arts-I Teatri Dei Bambini e di Fondazione Ravasio-Museo del Burattino di Bergamo, con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca e il contributo di Comune di Bergamo.



Il programma di Burattini a Natale propone l’ultimo appuntamento dell’anno con lo spettacolo «Le dodici notti» con la compagnia Le Strologhe.



Domenica 26, Lunedì 27 e Martedì 28 dicembre al Teatro Sant’Andrea di Bergamo alta - via Porta Dipinta 37

Doppia replica ore 14.45 e ore 15.30 - per tutti, dai 3 anni. Ingresso adulti e bambini, dai 3 anni: 7 € con pagamento in cassa il giorno dello spettacolo oppure in prevendita su midaticket.it

Ecco il calendario spettacoli fino al 28 dicembre e immagini relative e notizia riguardante l’apertura del Museo del Burattino, aperto durante tutto il periodo natalizio tranne a Natale e a Capodanno.

Domenica 26, Lunedì 27 e Martedì 28 dicembre ore 10.45 e 15.30 Teatro S. Andrea Bergamo

LE DODICI NOTTI Le Strologhe

Di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini. Per tutti, dai 3 anni

Teatro di narrazione e di figura con canti e musica dal vivo

Abbiamo trovato, nei nostri ricordi di bambine, storie d’inverno che profumano di zenzero e cannella e crepitano come la fiamma nel camino. Racconti di luoghi vicini e lontani che parlano del solstizio d’inverno, del gelo e del riposo della terra. Leggende di doni e apparizioni, di vecchie ricurve, splendide signore dell’inverno e di forestieri dai mantelli di neve. Fiabe che raccontano di fatti magici che accadono solo nelle dodici notti dal Natale all’Epifania. Le immagini si susseguono nel “teatrino a manovella” con canti e musiche benauguranti del passato, in un viaggio dal tempo sospeso.

Dal Martedì al Venerdì: 15.00-18.00 Sabato: 9.30-12.30 e 15.00-18.00

VISITA IL MUSEO DEL BURATTINO ! Via T. Tasso, 8 - Bergamo

Per tutto il periodo natalizio il Museo del Burattino è aperto, a eccezione di Natale e Capodanno.

