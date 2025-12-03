Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Pinguini in festa, Riccardo Zanotti è diventato papà

IL LIETO EVENTO. Con un post su Instagram il cantautore bergamasco ha svelato, a sorpresa, la sua paternità.

Riccardo Zanotti, diventato papà
Riccardo Zanotti, diventato papà
(Foto di Instagram)

Bergamo

Riccardo Zanotti, 31enne bergamasco, cantante e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. L’annuncio, a sorpresa, è avvenuto il 3 dicembre su Instagram.

Sul profilo del gruppo è stata postata la foto di Riccardo in una tenera posa in cui tiene tra le braccia un bebè. L’immagine è accompagnata dalla scritta «Per favore non piangere» citazione di uno dei versi più conosciuti del brano Pastello Bianco, a fianco la data «29.11.2025», evidentemente, il giorno in cui è avvenuto il parto.

Pochissimi i dettagli trapelati, Zanotti non aveva mai rivelato di aspettare un bambino/a, così come ancora non si conosce il sesso e il nome del bebè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Intrattenimento (generico)
Storie, Curiosità
Persone
Sociale
famiglia
Riccardo Zanotti
Pinguini Tattici Nucleari