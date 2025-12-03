Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025
Pinguini in festa, Riccardo Zanotti è diventato papà
IL LIETO EVENTO. Con un post su Instagram il cantautore bergamasco ha svelato, a sorpresa, la sua paternità.
Bergamo
Riccardo Zanotti, 31enne bergamasco, cantante e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari è diventato papà. L’annuncio, a sorpresa, è avvenuto il 3 dicembre su Instagram.
Sul profilo del gruppo è stata postata la foto di Riccardo in una tenera posa in cui tiene tra le braccia un bebè. L’immagine è accompagnata dalla scritta «Per favore non piangere» citazione di uno dei versi più conosciuti del brano Pastello Bianco, a fianco la data «29.11.2025», evidentemente, il giorno in cui è avvenuto il parto.
Pochissimi i dettagli trapelati, Zanotti non aveva mai rivelato di aspettare un bambino/a, così come ancora non si conosce il sesso e il nome del bebè.
© RIPRODUZIONE RISERVATA