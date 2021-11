Radio Alta, cresce la programmazione: dalle interviste al tuffo negli Anni ’80 Il direttore artistico Teo Mangione racconta le novità: «Carrara... Che Sorpresa!» con Micaela Carrara, «Cosa resterà» con Cristian Fulgosi, «Due di Munari» con Davide Munari e «Discovery Funk» con Luciano Berry.

ll palinsesto di Radio Alta-Musica Grande! si è arricchito di nuovi programmi e di nuove voci. Motore di tutto è l’instancabile direttore artistico Teo Mangione, che da 14 anni «sveglia» Bergamo e provincia con il contenitore mattutino «Colazione con Radio Alta». «La radio è fatta di emozioni, è imprevedibilità, sorpresa: è questo che fa la differenza con un algoritmo come Spotify», commenta Mangione, che per i suoi ascoltatori è sempre a caccia di novità: una canzone bellissima e poco sentita, un gruppo musicale in ascesa, un nuovo talento radiofonico.

Al suo battesimo radiofonico è arrivata quest’anno Micaela Carrara, da 20 anni a Bergamo Tv, che ha esordito con il programma quotidiano:«Carrara... Che Sorpresa!», in diretta dalle 10 alle 11 del mattino in settimana e con «Il meglio di» sabato e domenica dalle 9 alle 10. «Da tempo chiedevo a Micaela di venire in radio – racconta Teo Mangione -, abbiamo provato tutta l’estate e finalmente il momento è arrivato. Sapevo che il talento lo aveva e lo sta dimostrando». «Carrara… Che Sorpresa» è un contenitore di intrattenimento, con due veloci interviste ogni giorno. «Sono una chiacchierona ma anche un’ascoltatrice, finalmente ho accettato la proposta di Teo e ogni mattina raccontiamo storie, eventi, musica. Non c’è un tema preciso se non l’attualità: la mia trasmissione è come una pausa caffè per la mattinata», spiega Micaela.

Tra le novità più intriganti della programmazione di quest’anno «Cosa resterà», ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 18, in replica nel fine settimana. Un richiamo neanche troppo nascosto alla hit di Raf, e infatti tutto il programma, condotto da Cristian Fulgosi, è dedicato ai favolosi anni Ottanta.

Una sorta di «ritorno al futuro» negli anni d’oro della radio, un decennio ricco di musica, grandi eventi, concerti, film memorabili. Cristian, ora regista di Bergamo Tv, ha iniziato a fare radio da ragazzino, accompagnando la madre che lavorava negli uffici amministrativi, proprio in quegli anni. «La radio è sempre stata l’amore della mia vita lavorativa per cui questa estate ho accarezzato l’idea di tornare – racconta Cristian –, con Teo abbiamo pensato a questo programma dedicato agli Anni ’80, che conosco molto bene e ho vissuto a mio modo, cui sono affezionato».

Novità del fine settimana: «Due di Munari», rotocalco condotto da Davide Munari alle 10, uno di sabato e l’altro di domenica, che è un po’ lo specchio di quanto fa Micaela Carrara in settimana. «Per me è il 16° anno in radio, il terzo a Radio Alta - racconta Davide, che l’anno scorso conduceva “Hit the road”, un giornaliero nato in pieno lockdown –, Teo ti fagocita con la sua passione, è lui che suggerisce e propone e quello che viene fuori è un mix esplosivo». «Due di Munari» racconta gli eventi del fine settimana, dando più di un suggerimento su come passare il tempo libero ai radioascoltatori: «Ci sono interviste con gli organizzatori e i protagonisti, sono contento di come sta andando, parliamo di tutti gli eventi sul territorio. In più con la rubrica “watch in tivù” con l’esperto di televisione Mauro Cattaneo raccontiamo la televisione del passato, da “Ok il prezzo è giusto” a “I ragazzi del muretto”, programmi che sono rimasti nel cuore di molti e che interessano sempre», commenta Davide Munari.

Gli appassionati di musica possono sempre contare – oltre che su «Keep on Rocking», ogni giorno dalle 14, con Teo Mangione - su Luciano Berry. Ogni giorno alle 16 conduce gli ascoltatori di «Discovery Funk» nel mondo del funk, del soul, della disco. In più, da quest’anno, Radio Alta propone «House Club Daily», la migliora musica house dai suoi esordi ad oggi, da lunedì a venerdì alle 15. «Si tratta di musica house super selezionata da Luciano Berry, ciò che i 50enni di oggi ascoltavano 30 anni fa, ma non mancheranno anche proposte più recenti», racconta Teo Mangione, che da 40 anni ha un sodalizio fraterno con Berry.

A concludere la settimana «Thank’s God It’s Friday» (Grazie a Dio è venerdì): la pista da ballo di Radio Alta, dalle 21. Per quanto riguarda l’Atalanta, non mancano in palinsesto la storica radiocronaca della partita con Matteo De Sanctis, più la rubrica giornaliera «Tutto Atalanta News», in onda alle 13,15 e alle 18,30, curata da Fabrizio Pirola.

Teo Mangione, oltre a occuparsi di musica e del coordinamento artistico, continua a condurre una delle trasmissioni più longeve della radio e della televisione: «Colazione con Radio Alta», due ore di intrattenimento informativo su tutto quello che accade sul territorio bergamasco, in contemporanea televisiva su Bergamo Tv e dalle frequenze in FM di Radio Alta, oltre che sulle applicazioni più utilizzate. «Tiene un occhio e un orecchio sul territorio, sempre super seguita con i vari personaggi: la profe Rossi, i Meteoman Fulvio Spreafico e quelli di 3B Meteo, le Sentinelle, Luciano Ravasio con il suo Lunario e in conclusione la risata contagiosa del Rag. Beppe Lodetti. Sempre tenendo fede al nuovo claim di Radio Alta-Musica Grande!: “non vogliamo piacere a tutti, vogliamo piacere a te”».

