San Pellegrino Terme, frontale tra auto nella galleria Antea: quattro feriti non gravi

Una donna rimasta incastrata nell’auto

A farne maggiormente le spese, una donna rimasta incastrata nella vettura più distante dal punto dell’impatto che ha avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco di Zogno per uscire dall’abitacolo. La galleria è stata chiusa al traffico e lunghe code di auto si sono formate in entrambe le direzioni di marcia con molti automobilisti intenti a fare inversione per uscire dalla galleria per poi riversarsi lungo la statale. Sul posto i carabinieri di Zogno e la stradale.