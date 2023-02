Sanremo, Amadeus batte se stesso: 62,4% di share. Il trio Morandi, Al Bano e Ranieri per la seconda serata

I cantanti in gara della seconda serata

Durante la seconda serata del Festival, saliranno sul palco dell’Ariston i restanti 14 «big» che non si sono esibiti ieri: ad aprire le danze sarà Will con «Stupido», si alterneranno poi veterani della musica italiana a giovani alla prima partecipazione. I Modà canteranno «Lasciami», seguiti da Sethu con «cause perse»; sarà poi la volta degli Articolo 31 con il brano «Un bel viaggio» e di Lazza che canterà «Cenere». Atteso il ritorno a Sanremo di Giorgia che si esibirà con «Parole dette male», il duo ormai corroborato di Colapesce Dimartino con «Splash» e l’esordio di Shari con il brano «Egoista». Sarà poi il turno di Madame che canterà «Il bene nel male», Levante con «Vivo» e Tananai con «Tango». Ultimi tre artisti in gara saranno Rosa Chemical con il brano «Made in Italy», LDA con «Se poi domani» e infine, a chiudere la carrellata di artisti, il ritorno sul palco di Paola & Chiara che canteranno «Furore».

Gli ospiti della seconda serata

Nella la seconda serata del Festival sarà la giornalista Francesca Fagnani ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione del programma. Molto atteso il suo monologo che, come anticipato a «La vita in diretta», parlerà non solo di sé ma anche del suo lavoro. Sul palco del Teatro Ariston ascolteremo, per la prima volta insieme, il trio formato da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Superospiti internazionali, amati in tutto il mondo, saranno i Black Eyed Peas che infiammeranno il palco sanremese con la loro performance. Saliranno sul palco anche Angelo Duro, come ospite comico e Francesco Arca che presenterà la fiction «Resta con me».