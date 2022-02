Sanremo, bene gli ascolti della «prima» - La tua canzone preferita:vota il sondaggio Ascolti record per la prima serata ci si prepara alla seconda che seguiremo in diretta qui.

Amadeus batte se stesso. La media di 10 milioni 911 mila spettatori, pari al 54.7% di share, raccolta dalla prima serata del festival 2022 migliora anche la performance del 2020, quando il debutto del primo festival targato Amadeus aveva fatto segnare 10 milioni 58 mila spettatori spettatori pari al 52.2%% di share.La prima parte della prima serata del festival di due anni fa aveva avuto 12 milioni 480 mila spettatori con il 51.2% di share, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2%.

La prima parte della prima serata del festival ha avuto il 54.5% con 13 milioni 805 mila spettatori, la seconda il 55.4% con 6 milioni 412 mila.Nel 2021 la prima parte della prima serata del festival aveva fatto segnare 11 milioni 176 mila spettatori con il 46.4%, la seconda 4 milioni 212 mila con il 47.8%.

Sangiovanni, Giovannu Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka 7even e Highsnob e Hu: questo l’ordine di uscita dei 13 cantanti in gara questa sera a Sanremo, annunciato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo.

Sul palco «due fulcri straordinari della musica e della comicità, Laura Pausini e Checco Zalone. E poi - ricorda Fasulo - Gaia Girace e Margherita Mazzucco dell’Amica geniale, il contest dedicato alla scelta dell’inno per Milano Cortina 2026, con Arisa e Malika Ayane, per la scelta della canzone che sarà eseguita a Pechino alla cerimonia di chiusura. E sulla Costa Toscana Ermal Meta. Non ci sarà Luca Argentero, «per un problema familiare».

Dopo la brillante performance di ieri sera, sono in molti a chiedersi, primo fra tutti forse lo stesso Amadeus, se Fiorello tornerà sul palco del teatro Ariston almeno un’altra volta in questo 72° Festival di Sanremo. «Non lo so, ma credo che non tornerà - ha detto Amadeus nella conferenza stampa di questa mattina - Ieri sera mi ha fatto un grande regalo, quello che farà in seguito lo deciderà lui. Se dovesse tornare - ha concluso Amadeus - deve solo entrare». Perché, come ha già detto in passato, le porte per gli amici sono sempre aperte.

Ornella Muti

Damiano dei Maneskin, sul palco dell’Ariston ANSA/ETTORE FERRARI

