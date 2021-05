Teatro Donizetti, oggi il taglio del nastro. Al via le visite guidate e gli spettacoli Una cerimonia aperta ad autorità e donatori, dal fine settimana il rinnovato teatro potrà essere visitato.

Taglio del nastro oggi per il teatro Donizetti, a poco più di tre anni dall’avvio dei lavori di rinnovamento. Alle 18, dinanzi a un pubblico forzatamente ridotto per via delle norme anti-Covid, composto da rappresentanti delle istituzioni e donatori che hanno reso possibile l’operazione di recupero, il sindaco Giorgio Gori ufficializzerà la riapertura del Donizetti.

I lavori – costati 19 milioni di euro – hanno interessato tutta la struttura che è stata dotata di nuovi spazi , servizi e tecnologie. Dalla buca orchestrale mobile al nuovo corpo edilizio che comprende camerini, biglietteria e bar. Palchi, soffitto della platea e foyer sono stati completamente restaurati. Un lavoro pensato per fare del Donizetti un teatro moderno, in linea con le più recenti normative di sicurezza, ma soprattutto un luogo di aggregazione indipendente dagli spettacoli in scena, vivibile tutto l’anno dalla città in spazi diversi.

La cerimonia inaugurale verrà celebrata con una performance di musica, parole, danza e video, ideata dai tre direttori artistici Maria Pia De Vito, Francesco Micheli e Maria Grazia Panigada. Tra gli artisti ospiti l’attrice Lella Costa, i musicisti Gianluigi Trovesi ed Ermes Pirlo, il Coro Donizetti Opera, le danzatrici Martine Bucci e Laura Basterra Aparicio e gli allievi di scuole di danza e teatro.

Sarà possibile accedere al teatro, secondo le prescrizioni anti-Covid, con le visite guidate teatralizzate Donizetti On, originali e immersive, in versione standard e live (voce narrante Maurizio Donadoni) nelle seguenti date: 30 maggio; 6, 8, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 giugno (biglietti online e in biglietteria, da 12 a 7 euro).

Da alcuni giorni in città sono comparse installazioni e immagini legate alla campagna «D’incanto» pensata per festeggiare la riapertura del Donizetti. In piazza Vittorio Veneto, Piazza Vecchia e piazzale Marconi sino al 2 giugno resteranno installati tre led-wall e punti informazioni presso i quali sarà possibile chiedere dettagli sulle visite guidate e sugli spettacoli in programma.

Dopo il weekend inaugurale, prenderà il via infatti la programmazione artistica del festival «D’Incanto» con la Donizetti Revolution vol. 7, gli spettacoli di prosa con Baricco e Bergonzoni, e i concerti che anticiperanno il Festival Bergamo Jazz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA