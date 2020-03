Una fiaba al giorno sui social

per i piccoli lettori delle biblioteche In attesa che tutto torni alla normalità le bibliotecarie e i bibliotecari di On Line Service, la società cooperativa che gestisce alcune delle biblioteche comunali della nostra provincia, hanno pensato di mantenere aperto il canale di affetto con i piccoli lettori dedicando loro sui social una fiaba al giorno.

Dopo l’avvio sperimentale sulla pagina Facebook della biblioteca di Credaro, il “contagio” delle letture si diffonderà oggi a Cavernago, domani a Comun Nuovo, venerdì a Predore, sabato a Vigolo e domenica a Bagnatica. E altre biblioteche sono pronte ad aggiungersi, se la chiusura dovesse prolungarsi.

Ogni video sarà caricato alle 16.00 sulle rispettive pagine social (e su quelle di On Line Service) e verrà condiviso da ciascuna delle biblioteche gestite dalla cooperativa. Dopo la chiusura totale di settimana scorsa, in questi giorni ogni Amministrazione comunale ha potuto decidere se e con quali modalità aprire la propria struttura.

«In ogni caso – spiega Patrizia Bonetalli, presidente di On Line Service – anche in caso di apertura, l’accesso viene contingentato e garantito solo per il prestito libri. Non è possibile quindi fare le normali attività, tra cui appunto leggere storie ai bambini. Ci è sembrato allora importante mantenere un filo diretto con i più piccoli, che in questi giorni sono a casa, e magari essere anche di supporto per qualche minuto alle mamme, ai papà o ai nonni che li stanno accudendo. Ringrazio i colleghi che hanno accolto immediatamente la proposta con tanto entusiasmo: ognuno si sta organizzando per scegliere una fiaba e realizzare artigianalmente un breve video nella propria biblioteca vuota e poi postarlo».

