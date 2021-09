Under. Art & Beer, il weekend dei giovani è in Carrara Accademia Carrara e Birrificio Indipendente Elav presentano Under. Art & Beer,un weekend pensato per gli under 25 ma aperto a tutti, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Accademia Carrara saluta l’estate con Under. Art & Beer, un appuntamento dedicato ai più giovani e non solo, nel segno dell’arte, della musica e del gusto. Per l’occasione, il museo estende l’apertura fino alle 23 (ultimo ingresso 22.15).

Tante le proposte dedicate agli under 25: ingresso omaggio al museo e alla mostra Rembrandt in una storia meravigliosa, un percorso guidato dedicato, una riduzione sul costo della degustazione di birre artigianali. In più, per il pubblico tra i 18 e i 25 anni che accederà in Carrara un gift personalizzato.

Per tutti, dalle 18, la corte interna del museo ospita il djset di Borderline, la serata bergamasca di musica alternativa per eccellenza, insieme alla cucina messicana di Frida Tacos Bar.

Un weekend di festa, con l’obiettivo chiaro di avvicinare alla Carrara nuovi pubblici, degustando birre, ascoltando musica e godendo della bellezza. Parliamo di un museo vivace, che racconta la sua storia e sperimenta nuovi percorsi dando il via, in queste serate, a un progetto di co-branding con il Birrificio indipendente Elav, che porterà anche alla creazione di una birra dedicata alla Carrara e a uno dei suoi maestri, il Moroni.



Il programma

Degustazione birre artigianali

sabato 25 settembre, ore 18

[email protected]

Domenica 26 settembre, ore 17.30

Percorso guidato gratuito per Under25 alla scoperta di Rembrandt!

Prenotazione obbligatoria:WhatsApp 328 1721727, [email protected]

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario presentare il Green Pass. Per info clicca qui

