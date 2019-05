Ancora controlli nelle scuole

Dalmine, studentessa con dell’hashish Nel corso della mattinata di martedì 28 maggio i carabinieri della Compagnia di Treviglio, unitamente a un’unità cinofila del Nucleo di Orio al Serio, hanno effettuato i controlli antidroga in una scuola superiore di Dalmine.

Nell’ambito delle attività per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in accordo con il dirigente scolastico, i carabinieri di Dalmine e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviglio hanno effettuato una visita ispettiva in alcune classi, il tutto principalmente con l’obiettivo preventivo di disincentivare qualunque attività di consumo o di spaccio di droga nelle scuole.

Dopo i controlli, una studentessa maggiorenne è stata trovata in possesso di grammi 2 circa di hashish: è stata quindi segnalata quale «assuntrice» alla Prefettura di Bergamo. Inoltre, circa una decina di studenti, sia maggiorenni che minorenni, sono stati comunque segnalati dal cane antidroga in quanto i loro vestiti o i loro zainetti risultavano «contaminati»: erano ossia entrati in contatto in qualche modo con lo stupefacente, direttamente o per interposta persona.

