Azzano, l’ipotesi è omicidio volontario

Telecamere mostrerebbero auto e moto affiancate Ad ora le accuse per il 33enne di Curno coinvolto nell’incidente che è costato la vita a Luca Carissimi, mentre il suo amico Matteo Ferrari è gravissimo in ospedale, sono: omicidio volontario e tentato omicidio volontario.

Il quadro ancora non è del tutto chiaro, ma gli inquirenti dopo le ricostruzioni eseguite sino ad ora, hanno definito l’accusa per il 33enne di Curno (M.S. positivo all’alcol test), alla guida dell’auto coinvolta nel tragico incidente di sabato notte ad Azzano San Paolo. Si tratta di omicidio volontario per la morte di Luca Carissimi e tentato omicidio volontario per il ferimento di Matteo Ferrari, l’amico di Luca ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Parrebbe che le telecamere presenti sulla strada mostrino la Mini che affianca la Vespa su cui ci sono Luca e Matteo.

La ricostruzione di ciò che è accaduto lo scorso, brutto, sabato notte ha ancora qualche buco. È confermato che il litigio tra i ragazzi sia cominciato all’interno della discoteca, pare a seguito a degli apprezzamenti da parte di Luca poco graditi alla ragazza del 33enne. Un alterco continuato poi fuori dal locale e conclusosi tragicamente con l’inseguimento a tutta velocità tra le vie di Azzano San Paolo. Non ancora chiaro il motivo per cui il lunotto posteriore dell’auto si a rotto e chi lo abbia danneggiato.

M. S. è stato portato in carcere domenica sera dopo un ricovero in ospedale: era stato colto da una crisi di nervi quando gli inquirenti gli hanno illustrato la sua situazione, dopo essersi costituito. È ora a disposizione del pubblico ministero Raffaella Latorraca, titolare dell’inchiesta sui fatti di sabato notte.

