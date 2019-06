Ballottaggi, i dati di affluenza delle 12

Forte calo a Dalmine, tiene Romano

I primi dati dell’affluenza per i ballottaggi parlano di un’affluenza in drastico calo a Dalmine rispetto al primo turno. Oggi è il 16,6%, 15 giorni fa era il 23,70%. In linea con il primo turno invece Romano e Ranzanico.