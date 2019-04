Soccorsi in azione sulla Briantea, a Curno: investito un ciclista (Foto by Colleoni)

Curno, ciclista investito: è grave

Traffico bloccato sulla Briantea Soccorsi in azione sulla strada provinciale 342 all’altezza di Curno per un incidente che ha coinvolto un ciclista.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 di sabato 13 aprile e sul posto sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto. Tre le ambulanze e due le auto mediche giunte per soccorrere almeno due persone, tra cui un ciclista che sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Traffico in tilt in entrambe le direzioni sulla Briantea. Seguono aggiornamenti.

