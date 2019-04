Dalmine e Mornico, auto ribaltate

Dieci giovani feriti nella notte Due incidenti stradali nelle prime ore di domenica 28 aprile, uno lungo la Statale 525 e l’altro lungo la Provinciale 100. I giovani, tutti ventenni, non sono gravi.

Dieci giovani sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, in due indicenti stradali accaduti bella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile. Il primo intorno alle 4 a Dalmine, lungo la strada statale 525 Bergamo-Milano, dove un’auto si è anche ribaltata (nella foto): sei le persone coinvolte, cinque ragazze di 21, 22 (2) e 29 anni (2) e un ragazzo di 24. Soccorsi con tre ambulanze un’automedica, sono stati trasportati all’ospedale di Zingonia e la «Papa Giovanni».

L’altro incidente un’ora e mezzo più tardi, verso le 5,30, a Mornico al Serio lungo la Provinciale 100. Anche in questo caso si è trattato del ribaltamento di un’auto: quattro le persone ferite, tutti ragazzi di 20, 22 e 23 (2) anni, trasportati in ambulanza al «Papa Giovanni».

