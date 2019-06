Dalmine, incidente fuori dal casello A4 Lunghe code in entrata e in uscita

(Foto by colleoni)

Il casello di Dalmine in una foto d’archivio (Foto by colleoni)

Dalmine, incidente fuori dal casello A4

Lunghe code al casello autostradale di Dalmine, lungo l’autostrada A4, sia in entrata che in uscita. Un piccolo incidente stradale di circa un’ora fa, senza feriti, appena fuori dal casello, ha infatti congestionato il traffico, già particolarmente sostenuto nel tardo pomeriggio in quella zona. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

