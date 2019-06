Dalmine, preso con marijuana e hashish

Arrestato giovane bergamasco Trovato nel parcheggio di un supermercato mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente. Altri due denunciati.

La polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito, in città e in provincia, l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nello specifico, gli agenti della Squadra mobile arrestato F. C., bergamasco di 24 anni, e denunciato R.V., 19 anni, e M.P.F., 22 anni..

I poliziotti da tempo tenevano sotto controllo un insolito andirivieni di giovani gravitanti nell’ambiente dei tossicodipendenti in una zona di Dalmine, nei pressi di un supermercato. In un servizio di appostamento, hanno notato una Golf Volkswagen con a bordo F. C. e R.V., che attendevano l’arrivo di M.P.F., al quale cedevano un non meglio definito involucro, che quest’ultimo provvedeva a nascondere negli slip.

Gli agenti a quel punto hanno bloccato la vettura e i due passeggeri, una volta perquisiti, venivano trovati in possesso di varie confezioni di stupefacente. La perquisizione nell’abitazione di F. C. consentiva di sequestrare un totale di 241 grammi di marijuana, 35 grammi circa di hashish e la somma di euro 1.690 in banconote di vario taglio.

Altro personale intanto aveva bloccato M.P.F., a cui aveva rinvenuto un involucro contenente 15 grammi di marijuana, che lo stesso aveva prima acquistato. La successiva perquisizione eseguita nei confronti di M.P.F. consentiva di rinvenire e sequestrare altri 21 grammi di marijuana, 4 di hashish e la somma di euro 490 in banconote di vario taglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA