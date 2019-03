Gli angeli di Victoria’s Secret a Orio

In primavera apre il secondo store italiano In partnership con Percassi, l’apertura del nuovo negozio di Victoria’s Secret è prevista per questa primavera, al centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio.

Victoria’s Secret, il noto marchio di lingerie famoso in tutto il mondo per le sfilate dei suoi angeli in lingerie, continua la sua espansione internazionale con l’apertura del secondo store Italia che disporrà dell’intera gamma di prodotti del brand. In partnership con Percassi, l’apertura del nuovo negozio di Victoria’s Secret è prevista per questa primavera, al centro commerciale Oriocenter a Orio al Serio. Una posizione strategica, vista l’importanza del centro commerciale nelle immediate vicinanze dell’aeroporto.

Lo store avrà un assortimento completo delle iconiche collezioni di lingerie di Victoria’s Secret e la linea sportiva del brand, Victoria Sport. Accanto alla lingerie più venduta del marchio, ci saranno le fragranze, le collezioni per la cura del corpo e Victoria’s Secret Pink, una linea di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti di bellezza ispirati e dedicati ai Millennials e Generazione Z.

