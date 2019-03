In valigia capi firmati rubati per 11mila euro

Fermata 30enne all’aeroporto di Orio La donna romena aveva con sé tre giacche di pelle, due firmate Saint Laurent e una Versace, con attaccate ancora le placche anti-taccheggio.

Stava per imbarcarsi sul volo per Bucarest delle 8.15 la mattina del 29 marzo dall’aeroporto di Orio al Serio, ma è stata fermata dalla Polizia di frontiera per un controllo. Una 30enne romena è stata trovata in possesso di tre capi rubati in negozi di alta moda tra Milano e Roma.

Nel bagaglio, nascosti tra gli altri vestiti, c’erano tre giacche di pelle, due Saint Laurent e una Versace, su cui erano ancora attaccate le placche antitaccheggio e i cartellini dei prezzi. In totale i capi avevano un valore di 11 mila euro. La donna è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria e i capi di abbigliamento sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA