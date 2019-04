Incidente in A4, chilometri di coda - Video

Obbligo d’uscita a Seriate (verso Brescia) Nel tardo pomeriggio di martedì 30 aprile nel tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest: coinvolto un mezzo pesante, tre i feriti. Caos allo svincolo del Cassinone.

Lunghe coda lungo l’autostrada A4 Torino-Venezia per un incidente stradale accaduto poco fa, poco prima della 18 di martedì 30 aprile, nel tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest , in direzione Brescia. nell’incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante e sul posto sono intervenute tre ambulanze e un elicottero del 118 per soccorre le tre persone ferite, portate in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. La coda che si è formata è di una decina di chilometri e per ora è obbligatorio uscire, per chi viaggia verso Brescia, al casello di Seriate. Sul posto la polizia stradale di Seriate ei Vigili del fuoco di Brescia. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria: caos allo svincolo del Cassinone sia verso Seriate sia verso Cavernago e in tutta la zona attorno allo svincolo di Seriate.

