La polizia stradale in una foto d’archivio

Maxi tamponamento in A4 verso Brescia

Code tra i caselli di Seriate e Grumello L’incidente questa mattina, sabato 13 luglio: coinvolte cinque vetture, una decina di persone leggermente ferite.

Maxi tamponamento nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 luglio, lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, in direzione Brescia. L’incidente, che ha visto coinvolte cinque vetture, non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze su conducenti e passeggeri, in totale una decina di persone, rimasti solo leggermente feriti. Si sono tuttavia formate code tra i caselli di Seriate e Grumello. Sul posto la polizia stradale di Seriate e due ambulanze del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA