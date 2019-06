Tragico incidente nella notte

Muore motociclista 37enne di Pedrengo L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno.

Un incidente mortale si è verificato verso mezzanotte e mezza della notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno in via Papa Giovanni 23 a Pedrengo poco dopo l’incrocio con via Piave. A perdere la vita un motociclista di 37 anni del paese. L’uomo sembra abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della Vespa e andando a sbattere contro un cordolo. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica. I sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo, è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri i di Seriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA