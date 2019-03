Prende il rondò contromano

Coppia finisce sopra un’auto È rimasta in bilico su due ruote l’Opel Corsa bianca coinvolta nella notte di martedì 19 marzo in un incidente lungo via Bergamo, nella zona industriale di San Paolo d’Argon.

È accaduto all’altezza del rondò di via Baracca. Il bilancio è di un ferito, per fortuna non grave. Stando ai primi accertamenti sembra che una Kia con a bordo una coppia di anziani abbia attraversato contromano la rotatoria finendo contro l’utilitaria che stava arrivando in quel momento. La conducente della Corsa, una donna di 40 anni, non è riuscita a evitare l’impatto. L’utilitaria è rimasta in bilico sull’altra macchina. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli uomini della Sorveglianza italiana insieme al 118. La 40enne è stata portata al Bolognini di Seriate per accertamenti, non è in gravi condizioni.

