Quorum già raggiunto in dieci Comuni

Ecco i sindaci a un passo dall’elezione Sono 40 i Comuni che hanno lista unica e un unico candidato sindaco: basta raggiungere il 50%+1 dei votanti perchè l’elezione sia valida. Non è ancora certa la riconferma che si otterrà solo se i candidati raggiungeranno la maggioranza dei voti validi. Scopri tutti i Comuni monolista che hanno raggiunto il quorum.

Si comincia a raggiungere il quorum dei votanti nei Comuni in cui è stata presentata una sola lista. In questi Comuni l’unico candidato sindaco va verso l’elezione, che tuttavia non è ancora certa: lo sarà dopo lo spoglio che inizia lunedì pomeriggio dalle 15. I candidati anche monolista, infatti, devono ottenere il 50%+1 dei voti validi.

Davide Casati

Raggiunto il quorum verso le 17.30 di domenica 26 maggio, a Scanzorosciate, dove si presentava un’unica lista con candidato sindaco l’uscente Davide Casati del Pd.

Fabio Bonzi

Intorno alle 16 di domenica 26 maggioè stato raggiunto il quorum a Dossena. Ora la lista civica «Impegno e servizio» che sostiene la riconferma del primo cittadino Fabio Bonzi, 36 anni, deve ottenere almeno la metà più uno dei voti validi, per la certezza della rielezione.

Anche Azzone alle 17.45 ha raggiunto il quorum, con Mirella Cotti Cometti della lista «Bene Comune»: è anche lei prossima alla rielezione.

Mirella Cotti Cometti

Jonathan Lobati

Verso le 18 superato il quorum anche in Val Brembana a Lenna, dove era candidato il sindaco uscente Jonathan Lobati con la lista «Impegno e passione per Lenna».

Carmelo Goglio

Anche a Olmo al Brembo elezioni valide per le amministrative: qui è candidato Carmelo Goglio.

Pietro Visini

Anche Piario in Val Seriana ha raggiunto quota 50%+1: il candidato è Pietro Visini, sindaco uscente con la lista unica «Dialogare per progredire».

Giulio Scandella

Fino del Monte ha raggiunto il quorum: unico candidato il sindaco Giulio Scandella.



Cerete ha raggiunto il quorum con il candidato sindaco Cinzia Locatelli.

Simone Scaburri

Spinone al Lago ha raggiunto il quorum poco dopo le 18.30 di domenica 26 maggio: è verso l’elezione di sindaco Simone Scaburri con la lista «Semplicemente Spinone- il mio paese». Quorum raggiunto anche a Valgolgio con il candidato Angelo Bosatelli, della lista «Uniti per Valgolgio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA