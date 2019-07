Sabato saldi al via a Bergamo Oriocenter cambia orari (e look)

Sabato saldi al via a Bergamo

Saldi estivi e anche i centri commerciali si organizzano. Le promozioni partono sabato 6 luglio e Oriocenter cambia l’orario con un’apertura speciale dalle 9 e fino alle 23. Apertura posticipata, fino alle 23, anche venerdì 5 luglio. Con una curiosità: la facciata principale si presenterà rinnovata, in stile «social», evolvendosi in base alle tendenze e alle esigenze che nascono quotidianamente. Con la nuova campagna di comunicazione MyWay (A Modo Mio), che debutta proprio in questi giorni, Oriocenter invita a raccontare sui social, mediante l’hashtag #oriocentermyway, il proprio modo di vivere Oriocenter.

