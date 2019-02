Schianto tra due auto ad Albano

Coinvolto un bambino, grave una 20enne Incidente domenica sera ad Albano Sant’Alessandro. Coinvolte due auto con quattro feriti tra cui un bambino di 3 anni e una ragazza di 20 anni. Da giovane è in gravi condizioni.

L’incidente poco dopo le 23 di domenica 24 febbraio: a scontrarsi una Fiat Cinquecento con un Suv, in via San Francesco d’Assisi ad Albano. Quattro i feriti: un 51enne, una donna di 43 anni, una ragazza di 20 e un bambino di due. Ancora non si conosce la dinamica dello schianto, la ragazza di 20 anni ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita in ospedale dove è ricoverata.

Tutti e quattro le persone coinvolte nello schianto sono state trasferite in ospedale. Lievi le ferite per gli altri tre. Sul posto le forze dell’ordine oltre ai soccorritori del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA