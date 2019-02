Scontro tra auto in superstrada a Seriate

Quattro persone ferite, tra cui una 25enne Schianto tra più auto sull’asse interurbano all’altezza dell’uscita di Brusaporto in direzione Albano Sant’Alessandro. Quattro le persone ferite nell’incidente.

Sono quattro le persone ferite nello schianto avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 febbraio sull’asse interurbano in direzione Albano Sant’Alessandro. Tra le persone coinvolte anche una ragazza di 25 anni. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita di Brusaporto poco prima delle 17.30. Dalle prime informazioni sembra che siano tre le auto che si sono tamponate. Ancora da chiarire le cause dello schianto. Sul posto sono giunti i soccorritori e le forze dell’ordine. Lunghe code si sono formate sulla superstrada in direzione Albano.

