Villa d’Almè-Dalmine, sperona tre auto

25enne aggredisce poliziotti: arrestato In direzione di Stezzano, il ragazzo ha speronato una serie di veicoli fino a quando non è uscito di strada.

Non ha voluto sottoporsi all’alcol-test dopo aver creato un incidente con ben cinque feriti tra cui due ragazzini di 11 e 14 anni. Un giovane di 25 anni ha causato grossi disagi nella serata di giovedì 4 luglio, poco dopo le 23, sulla Villa d’Almè -Dalmine. In direzione di Stezzano, il ragazzo ha speronato tre veicoli fino a quando non è uscito di strada.

Il 25enne si è poi dato alla fuga a piedi, ed è stato inseguito a piedi da un automobilista coinvolto nell’incidente. Il ragazzo è stato bloccato dall’Unità di Pronto Intervento della polizia locale di Dalmine. Il ragazzo ha minacciato gli automobilisti e i carabinieri, scalciando e alzando le mani., ferendo due agenti che hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati al pronto soccorso.

Cinque i feriti, fortunatamente lievi, la strada è stata chiusa fino all’una per i rilievi e lo sgombero dei mezzi. Sul posto sono accorse tre unità dei carabinieri, personale paramedico e i vigili del fuoco. Il 25enne è stato arrestato con le accuse di resistenza, minacce e lesioni.

