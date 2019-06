Urto tra due auto a Ponteranica

Bimbo di un anno finisce in ospedale Scontro fra due auto domenica pomeriggio, poco dopo le 16,30, in via Valbona a Ponteranica: nell’impatto è rimasto coinvolto un bimbo di un anno che viaggiava insieme al papà di 35 anni.

Nei primi momenti si è temuto che il piccolo avesse riportato gravi traumi, ma per fortuna, dopo il trasporto del bimbo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e gli esami diagnostici e visite approfondite, è emerso che il bambino non aveva riportato traumi preoccupanti.

Stando alle prime ipotesi, pare che una Bmw che stava viaggiando, sembra a velocità piuttosto sostenuta, in direzione Bergamo abbia impattato contro l’altra vettura, su cui viaggiava il bambino, che stava entrando sulla carreggiata nel corso di una manovra di uscita dal parcheggio. L’impatto è stato piuttosto violento, tanto che quest’ultima vettura ha carambolato sull’asfalto ruotando su se stessa di 360 gradi. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivate le autolettighe e le automediche inviate dal «118» e si è provveduto immediatamente a soccorrere il piccolo di un anno, che è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Papa Giovanni di Bergamo.

Trasportati in ospedale anche il papà del bambino, e l’altro conducente della Bmw, anche loro trasportati in codice giallo. Non è escluso che siano stati disposti accertamenti sullo stato alcolemico dei conducenti delle due vetture, i cui risultati, comunque, potrebbero arrivare soltanto nei prossimi giorni.

