Volo sanitario d’urgenza dal Marocco

Bimbo trasferito al Papa Giovanni Un volo sanitario è giunto nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto all’aeroporto di Orio al Serio per trasportare in Italia un bambino di un anno sofferente di una grave patologia.

L’aereo è decollato dal Marocco: si trattava di un velivolo-ambulanza, specializzato nel trasporto di pazienti e, in questo caso, allestito per le cure al bimbo di un solo anno e in condizioni di salute piuttosto gravi. Atterrato poco dopo le 2 della notte, il piccolo è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni.

