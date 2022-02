Alice delle meraviglie: da 150 anni fa sorridere il cuore

La copertina del libro «Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglia» edito da Castoro

Chris Riddell, uno dei più apprezzati illustratori e autori contemporanei, ricorda di aver iniziato a disegnare da bambino copiando il coniglio bianco dalle immagini originali di John Tenniel. Realizzando la sua versione de «Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie» (Il Castoro), raffinata e arricchita di dettagli divertenti, ha rispettato lo spirito del testo ma gli ha dato nuovo slancio, rappresentando la protagonista come una ragazzina intraprendente dei giorni nostri. Si rinnova anche il linguaggio, con la traduzione d’autore di Beatrice Masini. Anche Benjamin Lacombe, noto per il suo stile onirico e poetico, posa uno sguardo attuale su «Alice» (L’Ippocampo), illustrandone in modo coinvolgente il testo integrale e il seguito «Oltre lo specchio», ma anche «Il gioco di carte» e «Il carosello», un teatrino cartonato. La casa editrice Il Palindromo sceglie infine di riproporre la prima traduzione in italiano de «Le avventure di Alice», a cura di Teodorico Pietrocòla Rossetti, patriota risorgimentale esule in Inghilterra. Accanto al testo un saggio critico di Fabio La Mantia e un approfondimento di Rosario Battiato. I disegni di Chiara Nott sono un invito a sognare, cercando sempre il «Paese delle meraviglie».