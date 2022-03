Il senso della perdita e il legame padre-figlio nel libro di Roberto Locatelli

Per Locatelli, bergamasco di Calusco, una laurea in Scienze politiche si tratta del terzo romanzo. Benché la sua occupazione sia presso un istituto di credito, la passione per la scrittura l’ha nel sangue. Nel 2010 ha pubblicato il libro «Il sangue degli innocenti. I genocidi del Novecento» con il quale ha ricevuto il premio speciale intitolato ad «Ambrogio da Paullo» in occasione della X edizione del Premio Letterario Internazionale «Lago Gerundo». Mentre «Non è un paese per giovani» (Montedit) è la sua seconda fatica letteraria.