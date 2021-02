Un libro da vivere tra ricordi e speranze



«Il catalogo dei giorni» per grandi e piccini La nostra vita è fatta di giorni. Decine, centinaia, migliaia di giorni. Ma come sono questi giorni?

«Ci sono giorni in cui aspetti. Una risposta, un risultato medico, che l’autobus arrivi. Non fai a caso a molto altro. vai veloce e vuoi che un altro giorno inizi».

La nostra vita è fatta di giorni. Decine, centinaia, migliaia di giorni. Ma come sono questi giorni? Felici, tristi, pieni di risentimento, di dubbi, di possibilità mai diventate realtà? Sono giorni trionfanti, o di sconfitte laceranti, giorni colmi d’amore o rabbia, di paura di non essere riusciti, o peggio di non essere noi stessi? «Il catalogo dei giorni» di Luca Tortolini e Daniela Tieni (Kite Edizioni) ce li racconta, in una carrellata veloce di diapositive che scorrono, e vanno via.

Il catalogo dei giorni, la copertina

Perchè sono loro, i giorni, a comporre la nostra vita. E soprattutto in questi giorni di memoria, il consiglio è poter sfogliare un libro che ci accompagni nel ricordo, nel dolore. Nella speranza.

